L'OTAN choisit Thales pour se doter d'un Cloud militarisé déployable en opération

Thales indique avoir profité d'une technologie complète, retraçant tout le commandement militaire : les serveurs, le stockage de données, les caissons ou encore le système de supervision. "Thales est fier de contribuer à la transformation numérique des forces armées à travers ce premier Cloud de Défense déployable, tactique et certifié. Nous remercions l’OTAN de leur confiance renouvelée en notre expertise en matière de systèmes d’information et de télécommunication interopérables et sécurisés", a commenté Marc Darmon, directeur général adjoint Systèmes d'information et de communication sécurisés chez Thales.