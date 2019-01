Google lance sa messagerie RCS via son opérateur Google Fi

Le RCS disponible via le réseau Google Fi

Un standard en cours de déploiement partout dans le monde

Source : The Verge

Coup d'envoi pour la norme(Rich Communication Suite). Après plusieurs années de gestation,annonce via son blog officiel le support du standard dedans son application Messages. Mais attention toutefois : sont uniquement concernés les clients américains abonnés à Google Fi, l'opérateur MVNO géré par la société de Mountain View.La mise à jour de l'application Messages permet désormais de profiter de communications enrichies. Le client gère l'envoi de pages web et affiche un aperçu (au lieu d'un simple lien hypertexte pour le SMS), d'une position GPS ou encore de photos et vidéos en haute résolution. Il permet également, très appréciés sur les messageries instantanées.Réservé aux messageries propriétaires comme iMessage ou Facebook Messenger, le RCS permet deenvoyés via le réseau de son opérateur, quelle que soit l'application utilisée. Mais pour en bénéficier, il faut que ce dernier ait mis à jour son infrastructure. Aux États-Unis, Verizon, Sprint et T-Mobile ont déjà commencé à supporter la norme RCS de manière limitée.C'est pourquoi Google s'érige aujourd'hui comme promoteur principal du standard RCS et pousse lesà l'accompagner dans cette démarche. Les constructeurs aussi sont invités à proposer des téléphones compatibles RCS. Samsung intégrera prochainement le RCS dans ses derniers Galaxy S et Apple devrait le supporter dans les mois à venir avec les prochaines versions d'iOS.