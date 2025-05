Un point notable souligné dans la publication est l'amélioration de l'accessibilité. Les recherches ont montré que les utilisateurs de 45 ans et plus naviguaient aussi efficacement que les plus jeunes grâce à des éléments comme des boutons plus grands et des contrastes élevés. Cette approche vise à offrir une expérience plus équitable pour tous les âges. Google encourage les développeurs à dépasser les designs jugés trop épurés pour créer des interfaces qui suscitent l'émotion, tout en respectant les standards d'ergonomie.