Les nouveautés Android sont toujours un évènement et de nombreux utilisateurs se sont inscrits pour découvrir la première et la deuxième version bêta d'Android 16 en avant-première. Cependant, une option très attendue manque encore et toujours à l'appel : cela fait, en effet, plus de trois ans que les développeurs Android travaillent sur une page nommée « Santé de la batterie ». En décompilant des fichiers APK, l'équipe 9To5Google a découvert de nouvelles informations à son sujet.