Galaxy S11, Fold 2 : la présentation se tiendrait finalement le 11 février

La présentation n'aura pas lieu lors du MWC

Via : Sam Mobile

11 février, Galaxy S11... plutôt bien vu, n'est-ce pas ? C'est en tout cas l'avis du site spécialisé Girafa, repris par Sam Mobile.Si nous ignorons encore la date exacte de la présentation des Galaxy S11 et — surtout — Fold 2, nous sommes désormais à peu près sûrs que Samsung fera l'impasse sur la tribune qui lui est offerte au Mobile World Congress de Barcelone pour présenter ses nouveaux produits.La grand-messe du mobile ouvrira ses portes le 24 février mais, jusqu'à présent, toutes les prédictions avancent des dates situées entre le 10 et le 20 du même mois.L'an passé, Samsung avait présenté ses Galaxy S10, S10+ et S10e ainsi que son Galaxy Fold le 20 février lors d'un événement à San Francisco. Cette année, en plus des S11, S11+, S11e et Galaxy Fold 2 (dont le nom n'est pas définitif), il apparaît de plus en plus clair que Samsung dévoilera également un Galaxy S10 Lite ainsi qu'un Note 10 Lite afin de muscler sa gamme de produits.