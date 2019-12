Samsung : son premier smartphone de 2020 sera le Galaxy Note 10 Lite

Rendus 3D destinés à la presse du Galaxy Note 10 Lite. © WinFuture

6,7 pouces de bonheur

Des performances en recul mais un prix à la baisse

Via : PriceBaba

Elle aurait même fait un peu plus que ça. D'après PriceBaba, qui relaie l'intégralité des caractéristiques du téléphone, le Galaxy Note 10 Lite pourrait même être lancé en janvier. Avant, donc, les très attendus Galaxy S11 Bien entendu lorsque l'on parle d'un mobile affublé du suffixe « Lite », il faut s'attendre à quelques compromis. A première vue cependant, l'enveloppe esthétique de ce Galaxy Note 10 Lite semble avantageusement préservée.À l'avant, en dépit de bordures plus épaisses que sur le Galaxy Note 10 , on remarque que Samsung a également utilisé un écran Infinity-O — poinçonné au centre. Celui-ci affiche d'ailleurs une diagonale de 6,7 pouces, est bien entendu de type Super AMOLED, et projette une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels, 20:9, 391 ppi). Bien entendu, le S-Pen est de la partie.D'après WinFuture, le téléphone sera rendu disponible en trois coloris : noir, rouge, et perle. Le dos du smartphone affiche probablement les différences les plus marquées avec son illustre modèle. Abandonnant son quatuor d'APN à la verticale pour une configuration au sein d'un «» situé en haut à gauche, il se fait donc le relai d'une mode esthétique que Samsung semble bien parti pour décliner à toutes les sauces en 2020.Côté photo donc, on retrouvera sur le Galaxy Note 10 Lite une configuration à trois APN : un capteur standard 12 MP (ƒ/1,7), un téléobjectif 12 MP (ƒ/2,4) et un ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2,2). À l'avant, l'écran percé abritera un module 32 MP (ƒ/2,0). On ignore encore si l'excellente stabilisation optique du Note 10 sera intégrée dans ce nouveau modèle. La vidéo en 4K60 sera néanmoins de la partie.Il ne faut certainement pas s'attendre à un smartphone de dernière fraîcheur en termes de performances. Mais Samsung ne se moque pas de nous non plus. En réalité, le constructeur sud-coréen nous renvoie très exactement... 1 an et demi en arrière.Le Galaxy Note 10 Lite serait effectivement équipé d'un SoC Exynos 9810. Le même que l'on trouvait sous le capot du Galaxy S9 ou du Note 9, à l'été 2018. Rassurant, mais de quoi alimenter encore un peu plus notre incompréhension lorsque l'on sait que l'hypothétique Galaxy S10 Lite bénéficierait d'un ... Snapdragon 855.Qu'à cela ne tienne, le Galaxy Note 10 Lite embarquerait aussi 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera possible de pousser jusqu'à 512 Go via une carte micro SD. Du côté de la batterie, cette « phablette » Lite se paiera même le culot d'être mieux lotie que l'originale : 4 500 mAh, contre 4 300 mAh. Elle serait rechargeable à 25 W via l'adaptateur fourni. Oh, j'oubliais : un port jack 3,5 mm est aussi au programme.Selon WinFuture, le Galaxy Note 10 Lite sera lancé très exactement le 10 janvier prochain. Il est attendu autour de 609€.