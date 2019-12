Le Galaxy S11 aurait un appareil photo 108 MP et un téléobjectif 5x

© OnLeaks / Evan Blass

Un bond en avant pour la photo selon Samsung ?

Via : The Verge

Alors que son design a déjà leaké de toute part, le Galaxy S11 commence à livrer ses détails techniques. Et de ce que les nouvelles rumeurs partagées par Bloomberg avancent, le prochain Galaxy pourrait bien faire grimper d'un cran les ambitions de Samsung sur la photo.Samsung n'a jamais eu à rougir de la concurrence en matière de qualité photo. Surtout sur son dernier Galaxy Note 10 . Mais force est de constater que la concurrence se fait de plus en plus rude, surtout du côté de Huawei ( Mate 30 Pro ) et Xiaomi ( Mi Note 10 ).Un Mi Note 10, qui embarque d'ailleurs un capteur photo 108 mégapixels signé... Samsung. Or si le constructeur sud-coréen a d'abord régalé ses concurrents avec son produit, il est temps pour lui d'en tirer pleinement parti. Aussi, selon Bloomberg donc, le Galaxy S11 pourrait embarquer un capteur photo principal de 108 mégapixels. Pour rappel, Samsung mobilise dans ses smartphones depuis 2016 des capteurs 12 mégapixels.Alors pour accompagner ce bouleversement, Samsung intégrerait également au Galaxy S11 un téléobjectif 5x, ainsi qu'un capteur 3D ToF. Un capteur ultra grand-angle complèterait la configuration.Notez enfin que selon le site américain, Samsung utiliserait la même configuration photo sur son futur « Galaxy Fold plus abordable », attendu lui aussi en février prochain.