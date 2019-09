Le Galaxy S11 embarquerait un module photo 108 MP et un zoom optique 5x

Un Galaxy S11 révolutionnaire en photo ?

Via : Sam Mobile

On s'en souvient : Samsung inaugurait en mai dernier un nouveau capteur périscopique capable d'effectuer un zoom 5x sans perte. Dans la foulée, le constructeur annonçait aussi entamer la production d' un capteur photo de 108 mégapixels Deux nouveautés qui, à en croire la rumeur, pourraient se retrouver intégrées au futur Galaxy S11.Vous imaginez bien qu'à six mois de l'hypothétique sortie du Galaxy S11, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Mais le média sud-coréen The Elec affirme tout de même que le futur flagship de Samsung se dotera bien du capteur périscopique au zoom 5x ainsi que d'un module principal de 108 mégapixels.Des informations obtenues de sources industrielles, lesquelles ajoutent que l'objectif au zoom 5x sera stabilisé par OIS.Si ces rumeurs s'avéraient exactes, cela représenterait un pas de géant pour Samsung en matière de photographie. Si l'on prend en comparaison le Galaxy Note 10+ ou encore son illustre cousin Galaxy S10+ , le capteur photo principal connaîtrait une montée en résolution de l'ordre de 800% - les flagships Samsung actuels ne profitant que d'un capteur 12 mégapixels.