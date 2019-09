Ça y est, le Fold est disponible en France... pour 1,6 SMIC (net).

© Samsung

Un smartphone pliable contre un rein

Spec et conseils pour démocratiser le smartphone pliable

Source : Phonandroid

Attention cependant : il faudra, pour se le procurer, dépenser 1,6 SMIC, soit 2 020 euros. Autant dire que la facture risque d'être salée...Le smartphone pliable est désormais disponible dans plusieurs boutiques françaises, un peu partout sur le territoire (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulon ou encore Toulouse), mais on peut se le dire : le Galaxy Fold coûte extrêmement cher. Il faudra en effet débourser 2 020 euros pour se le procurer, soit plus d'un SMIC - et quasiment le double d'un iPhone 11 Pro.Histoire d'éviter de possibles désagréments comme lors des tests, des vendeurs Samsung conseilleront les futurs possesseurs de ce Galaxy Fold. Au programme de ce dernier, une fiche haut de gamme avec un écran Infinity Flex de 7,3 pouces, un processeur Snapdragon 855 couplé à 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go, deux batteries de 4 380 mAh... Mais avec un tel prix, pas sûr que le smartphone pliable soit prêt à être démocratisé !Pour rappel, Huawei prépare également son smartphone pliable, qui devrait être dévoilé sous le nom de Mate X . Xiaomi devrait également présenté un prototype - avec un produit que l'on espère moins coûteux que le Galaxy Fold, comme c'est souvent le cas avec la firme chinoise et sa politique d'accessibilité.