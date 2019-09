IFA 2019 : on a pris en main la version finale du Galaxy Fold ! Nos impressions en vidéo

© Samsung

Le Galaxy Fold sera disponible en France le 18 septembre

Un smartphone novateur, débarrassé de ses problèmes

Bien entendu présents à l'IFA, qui se tient actuellement à Berlin, Samsung et sonse sont laissés approcher par notre équipe de choc dépêchée sur place. Nos impressions en vidéo ci-dessus.Hier, nous apprenions de façon officielle que le Galaxy Fold sortirait en Corée du Sud vendredi 6 septembre. Le constructeur se gardait alors de tout commentaire concernant la date de sortie du smartphone pliable dans le reste du monde ; tout en précisant que la France ferait bien entendu partie des élus.En direct de l'IFA, Samsung est aujourd'hui en mesure de confirmer que. De nombreux partenaires de la marque vous permettront d'ici là de découvrir le smartphone en magasin. Plus d'informations à ce sujet juste ici On s'en souvient tous : Samsung avait été forcé, en avril dernier, de retarder indéfiniment la sortie duen raison d'un certain nombre de problèmes d'ingénierie qui ne pouvaient garantir la réussite commerciale du produit.Aujourd'hui, c'est un smartphone débarrassé de ses scories que nous présente Samsung. Résolument haut de gamme, le, qui séduira sans mal les adeptes des Galaxy Note 10 à la recherche d'un surplus d'innovation.Samsung l'assure : il n'y a plus aucun risque de prendre la couche supérieure de l'écran pour un film protecteur. Désormais bien plus solide, le Galaxy Fold impressionne par la qualité de sa fabrication et la fluidité de l'expérience proposée. Un petit bijou un peu fou, clairement pas destiné à tous, mais qui pave dès maintenant le chemin pour les smartphones du futur.