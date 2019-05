Samsung : le nouveau module photo au zoom 5x entre en production

Crédits : ET News

Un zoom optique 5x sur les futurs Galaxy ?

Le nouveau téléobjectif 5x à l'œuvre. Crédits : ET News

Via : Sam Mobile

Une nouvelle qui intervient peu de temps après la rumeur du rachat de l'Israélien Corephotonics - une entreprise ayant déjà réalisé des télé-objectifs 5x et 10x pour le compte de Oppo . Mais une question demeure : quel sera le premier smartphoneà bénéficier de ce nouveau module photo ?Les Galaxy S10 ont beau être d'excellents photophones, ils se montrent bien moins versatiles qu' un certain P30 Pro , qui offre une plage focale impressionnante de 17-270 mm (hybride).Avec ce nouveau capteur, Samsung bombe le torse et annonce sans en avoir l'airsur ses prochains smartphones. Reste à savoir lesquels seront les premiers à intégrer ce module !Les Galaxy S10 étant déjà derrière nous, et le Galaxy Fold toujours en cours de réparation dans les ateliers du constructeur , tout porte à croire que ce nouveau capteur sera intégré auxque la marque devrait en toute logique présenter en février 2020.Il reste aussi une chance pour que le. Mais selon de nouvelles rumeurs partagées par Ice Universe, «». De quoi attiser notre curiosité : Samsung a-t-il une nouvelle gamme d'appareils dans ses cartons ?