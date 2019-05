Samsung : des détails sur les modifications apportées au Galaxy Fold fuitent

Un report qui s'éternise



Deux axes d'amélioration pour répondre aux critiques de la presse



Source : Android Police

La sortie du Samsung Galaxy Fold n'a pas été l'évènement espéré par les aficionados de la marque. Le tant attendu smartphone pliable a été très fraichement reçu par la presse , qui n'a pas tardé à noter les nombreux problèmes de fabrication et lesrencontrés lors des premières heures d'utilisation.Samsung n'a eu d'autre choix que de repousser la date de sorite , alors prévue pour le 3 mai dernier, et depuis le constructeur n'a donné aucune nouvelle fenêtre de lancement.Néanmoins des informateurs bien placés ont pu en apprendre plus sur les ajustements mis au point par la marque coréenne pour renforcer lade son appareil très haut de gamme.Le premier point retravaillé est l'sur l'écran, indispensable à son bon fonctionnement mais qui a été facilement arraché par les premiers testeurs. Samsung a revu sa copie et va désormais l'intégrer complètement dans le corps de l'écran, la rendant impossible d'accès. Le constructeur va également avertir plus explicitement les utilisateurs sur les risques encourus s'ils s'obstinent malgré tout à vouloir retirer la protection.La deuxième amélioration se situe au niveau de la. Un petit espace entre la charnière et l'écran pouvait laisser s'infiltrer des poussières ou des liquides qui détérioraient la dalle flexible très rapidement. Cette zone a été réduite pour garantir une meilleureet éviter ce type de problème.Les premiers prototypes seraient prêts et en cours de test chez les opérateurs mobiles, avant de lancer la production de masse. Si ces essais sont concluants, on peut s'attendre à ce que Samsung communique très rapidement une nouvelle date de sortie et livre les milliers de clients qui ont déjà déboursé plus de 2 000€ pour s'offrir ce smartphone novateur.