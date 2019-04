Démonté sur YouTube, le Huawei P30 montre son zoom périscopique

Le Huawei P30 Pro également démonté par iFixit

Difficile de l'avoir oublié, l'appareil star depour ce printemps 2019 embarque d'un module permettant un zoom optique 5x. Largement appréciée lors de notre test de l'appareil, cettedans le domaine de la photo sur smartphone se montre redoutable à distance. Nous avions eu l'occasion d'aborder son fonctionnement en détail dans un article dédié Ceest donc l'attraction principale de l'une des dernières vidéos de la chaîne JerryRigEverything. Une fois réduit en pièces, le P30 Pro laisse apercevoir son intrigant zoom par 5, définitivement et intégralement désassemblé pour l'occasion. On y découvredu module : son capteur, ses lentilles, mais aussi et surtout son ingénieux système de miroir.Bien évidemment, le mieux reste de lancer la vidéo ci-dessous pour se rendre compte des efforts déployés par Huawei en la matière.Comme le note The Verge , le P30 Pro est également passé chez iFixit , cette fois pour un démontage plus minutieux, détaillé pas à pas. Le site, qui décerne une note de réparabilité à l'ensemble des appareils démontés dans ses locaux, a attribuéau mobile sur ce terrain. Une note relativement correcte pour un flagship. Toujours chez iFixit, le S10 de Samsung s'était pour sa part vu attribuer la note de 3/10...