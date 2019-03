iFixit cloue le Galaxy S10 au pilori de l'irréparabilité

La plupart des composants du Galaxy S10 sont collés ou soudés

Les smartphones récents deviennent irréparables en dehors des SAV des constructeurs

Source : Tech Radar

À chaque nouveau smartphone, c'est le même rituel pour le site iFixit . Ses membres opèrent unen règle de l'appareil et attribuent une note sur 10, visant à indiquer s'il sera facile ou non de fairele téléphone par un revendeur tiers. L'information est particulièrement utile car les smartphones peuvent rapidement voir un ou plusieurs de leurs composants s'abîmer après une chute. C'est d'ailleurs la cause principale des besoins de réparation.Cette semaine, c'est lequi passe entre leurs mains expertes, à quelques heures de sa sortie mondiale. Et le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung se révèle un mauvais élève qui n'écope que de la note de, soit un point de moins que le Galaxy S9 l'année dernière.Le site pointe du doigt le port USB-C qui est désormaisà la carte mère, alors qu'il était modulaire auparavant. En cas de chute sur la tranche basse du téléphone, il ne sera plus possible de remplacer le composant sans passer par le SAV de la marque (et plusieurs jours d'attente sans téléphone) etde la carte mère à un tarif bien plus onéreux.Samsung a appliquépour fixer les composants de son appareil, dont la batterie, collée à l'appareil sans languettes pour la retirer. Le nouveau capteur intégré à l'écran nécessitera unen cas de dysfonctionnement et le démontage complet de l'appareil, là encore à cause des adhésifs appliqués.Bon point tout de même, iFixit note que les vis utilisées à l'intérieur sont des modèles standards et ne nécessitent pas de tournevis spéciaux. Ces protections vont néanmoins complexifier la tâche des réparateurs indépendants, qui ont de plus en plus de mal à travailler sur les smartphones premium récents.