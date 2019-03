Le Galaxy S10 livré avec une protection d'écran pour que le capteur d'empreintes fonctionne

Une protection d'écran pré-installée sur tous les Galaxy S10

Samsung anticipe les mauvais retours sur son dernier smartphone phare

Source : The Verge

Lesera dans les mains de ses premiers propriétaires dans quelques jours seulement. Le constructeur propose de nouvelles fonctionnalités inédites dans sa gamme, dont unà ultrasons, placé sous l'écran du téléphone.Pour garantir une expérience sans accroc à ses utilisateurs, Samsung va leur offrir unepré-installée en cadeau. Plus qu'une simple attention bienvenue, le constructeur vapouvant survenir ces prochains jours à cause de son nouveau capteur.Certains vidéastes, dont le célèbre MKBHD, ont reçu le Galaxy S10 en avance et ont commencé les tests pratiques, notamment l'installation de protections d'écran réalisées par des accessoiristes tiers. Et certains modèles enempêchent le capteur d'empreintes de fonctionner correctement en bloquant les ultrasons.C'est pour éviter ce genre de désagrément (et le bad buzz qui suit en quelques heures) que Samsung anticipe ce genre de déconvenues et propose son propre accessoire directement dans la boite. La protection plastique est très basique, mais estavec le système biométrique. Elle ne sera, par contre, pas garantie dans le temps et devrait se détériorer facilement.Fort heureusement pour les clients les plus soigneux, Samsung va proposer sur sa boutique en ligne, et dès le jour de sortie du Galaxy S10,pour 30 $. Le constructeur indique aussi que des accessoiristes tiers proposeront leurs propres modèles et serontavec le dernier flagship de la marque.