Smartphones : +5% de chiffres d’affaires en 2018, malgré des ventes en baisse

Une croissance désormais axée sur « l'Asie émergente » et la vente de produits premium

Les montres connectées à fond la forme en 2018

Ce chiffre doit toutefois être contrebalancé par les signaux alarmants en provenance de Chine. Le marché chinois en matière de, longtemps prospère, connaissait en fin d'année dernière une inversion de sa courbe de croissance . Sur place, durant le dernier trimestre 2018, la demande chutait de 19 % vis-à-vis du Q4 2017, apprend-on. Un indicateur que l'industrie ne peut se permettre de prendre à la légère : la Chine représente toujours 27 % des ventes globales de mobiles.Si la croissance pique du nez en Chine, la relève serait néanmoins assurée par, note GfK dans son analyse du marché. Ce que le cabinet décrit comme « l'Asie émergente » (comprenez le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Cambodge, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam) profiterait pour sa part de perspectives de croissance suffisantes pour compenser les déconvenues chinoises sur le marché. En 2018, ces pays affichaient en effet une demande en hausse de 13 % par rapport à 2017.Autre motif de consolation pour les géants de la téléphonie mobile, l'optique du consommateur change. D'après GfK, l'utilisateur souhaite... pourvu que l'innovation et l'expérience proposée soit à la hauteur des attentes. En clair, le prix insolent de certains smartphones haut de gamme n'est pas nécessairement un problème du point de vue du consommateur. Un signal qu'Apple, Samsung et Huawei risquent d'entendre 5 sur 5.Le cabinet allemand en veut d'ailleurs pour preuve : en 2018, 12 % des smartphones vendus étaient proposés à plus de 800 dollars, tandis qu'en 2017, ce segment du marché se limitait à 9 % seulement. Le milieu de gamme reste cependant un domaine clé, alors que 46 % des ventes globales de smartphones concernent toujours des appareils commercialisés entre 150 et 400 dollars.Au-delà du smartphone, le secteur des wearables (ces produits high-tech destinés à être portés) se montre dynamique, assure GfK dans son rapport. D'une année sur l'autre, les ventes sur ce terrain ont augmenté de 16 % et les revenus de 35 %. Une demande conduite, entre autres, par l'arrivée sur le marché de montres connectées capables de se raccorder par elles-mêmes au réseau mobile.Avant tout marquée par un manque criant d'innovations importantes, selon le cabinet, l'année 2018 laisse sa place à une année 2019 qui pourraiten matière de nouveautés. Il faudra toutefois scruter les futures analyses du cabinet pour savoir si les tarifs (très) élevés des Galaxy Fold de Samsung et Mate X de Huawei ne feront pas, dans les faits, fuir le chaland.