MWC 2019 - Nubia va lancer Alpha : un smartphone qui s’enroule sur votre poignet

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019.

D'autres ont déjà eu cette idée auparavant, et le fait que nous ayons dû fouiller nos archives pour les retrouver en dit long sur le succès qu'ont connu ces tentatives. En 2016, Lenovo présentait effectivement un prototype baptisé, au concept analogue. Mais contrairement à Nubia, le(copyright) de Lenovo est resté sagement dans les cartons.Déjà présent à l', leest disponible à l'essai auqui se tient actuellement à Barcelone. Une version finale déjà prête à être expédiée sur le marché chinois avant un lancement européen et américain dans les prochains mois, nous confie-t-on sur le stand du constructeur.Le Nubia Alpha prend donc la forme d'un bracelet assez épais, doté en son centre d'un(960 x 192 pixels). Alimentée par un(de 2016, donc), 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, la montre-smartphone de Nubia dispose d'une batterie de 500 mAh. Suffisant, selon le constructeur, pour assurer une autonomie «».Compatible Bluetooth sur le modèle de base, le Nubia Alpha sera aussi disponible en version eSIM. En effet avec l'Alpha, Nubia ambitionne dePour ce faire, Nubia a doté son appareil d'une versiond'Android, qui vous laisse faire absolument tout ce que vous pouvez faire depuis un smartphone classique. Passer des appels, regarder une vidéo et même prendre des photos grâce au capteur 5 mégapixels inclus. Mieux : il est possible d'envoyer des textos grâce à un clavier...La version compatible eSIM se fera attendre jusqu'au troisième trimestre 2019 et s'affichera à 549 €.