Un bouton Google Assistant va débarquer sur 100 millions de smartphones cette année

Un bouton physique dédié à Google Assistant pour nos smartphones Android



Bixby dispose de son bouton dédié sur les smartphones Samsung

Un bouton né de nouveaux usages tactiles

Source : Neowin

L'idée d'undestiné à l'usage d'un assistant vocal n'est pas nouvelle en soit. Samsung l'utilise depuis plusieurs années - depuis le Galaxy S8 plus précisément - avec son IA Bixby , sans toutefois obtenir de gros suffrages auprès des utilisateurs.Si vous suivez le MWC de Barcelone , vous avez pu remarquer l'annonce de plusieurs smartphones dotés d'un bouton physique supplémentaire. Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG G8 ThinQ et autres Nokia 3.2/4.2 apparaissent en effet avec un bouton en plus des classiques interrupteurs de volume et d'alimentation.Ce nouveau bouton physique permet d'un simple appui de déclencher. Tout comme lorsqu'on appuie sur la touche tactile Home quelques secondes ou lorsqu'on utilise la commande vocale « OK Google ».La firme de Mountain View travaille sur ce type de bouton physique depuis l'an dernier. Elle dispose maintenant de nombreux partenaires prêts à mettre en œuvre ce nouvel interrupteur sur leurs smartphones. La célèbre entreprise prévoit ainsi cette année la mise en service deéquipés de cette nouvelle fonctionnalité.On ne sait pas pour le moment si ce bouton sera cantonné à Google Assistant ou s'il sera possible de lui assigner d'autres fonctions. Après plusieurs années de grogne de la part des fans, Samsung a décidé de son côté de rendre son. Espérons qu'il en sera de même pour Google Assistant.En y regardant de plus près, le bouton physique Assistant répond probablement à une autre problématique. Comme vous le savez, les smartphones deviennent, avec des écrans presque sans bordures. Les constructeurs se sont adaptés et proposent maintenant une navigation tactile par geste. La classique barre de raccourcis Android perd ainsi son utilité, disparaissant de nos écrans progressivement.Cette disparition pose cependant un problème : il n'existe que rarement des gestes prévus pour l'activation de Google Assistant. Par exemple, les utilisateurs de smartphones Xiaomi qui passent en navigation plein écran doivent utiliser la voix ou créer des raccourcis sur leur écran d'accueil. Pas très pratique...L'ajout d'un bouton physique prend ainsi tout son sens pour les amateurs de Google Assistant. Reste à voir s'il sera vraiment pertinent dans les mois à venir ou s'il rencontrera les mêmes critiques que chez Samsung.