Bixby, l'assistant vocal de Samsung parle ENFIN Français … sur le Note 9

Bixby francophone ... sur le Galaxy Note 9 uniquement

Depuis la conférence qu'a tenue Samsung devant des développeurs début novembre, nous savions queallait enfin supporter le Français, en plus de quatre autres langages dans les prochaines semaines. C'est désormais chose faite, mais seul lebénéficie de cette mise à jour pour le moment.Comme le fait remarquer Sam Mobile n'a pour le moment été déployé que sur le smartphone le plus haut de gamme de la marque.Même le Galaxy S9, pourtant considéré comme le fleuron auprès du grand public, ne bénéficie pas encore de cette nouvelle version.Rassurez-vous, néanmoins : le déploiement de Bixby en français, allemand, espagnol et italien est bien prévu pour le S9, mais arrivera en tout début d'année 2019, conjointement au déploiement de Android Pie sur le device.