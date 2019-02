MWC - Xiaomi annonce le Mi 9, un flagship killer à 499 €

Le premier smartphone équipé du Snapdragon 855

Prix et disponibilité en France

Leest animé par le dernier processeur phare de Qualcomm, le. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la fiche technique sur cet article Le Mi 9 embarque également unsur sa face arrière, permettant de faire face à toutes les situations : un appareil photo principal de 48 mégapixels, un tele de 12 mégapixels (zoom optique 2x) et un appareil photo grand angle de 16 mégapixels avec un champ de vision de 117°.Pour le reste des caractéristique,: écran AMOLED de 6,39" en Gorilla Glass 6 avec support du HDR10, capteur d'empreinte sous l'écran, 6 Go de RAM (pour la version disponible en France) et une batterie de 3 300 mAh.Enfin le Mi 9 est également compatible avec, ce qui vous permettra de recharger totalement votre smartphone en une heure et 40 minutes.Les prix démarrent àpour un modèle de 64 Go de stockage et 6 Go de RAM et le terminal voit son prix ramené àpour le lancement sur une durée limitée. Voila qui devrait causer du tord à OnePlus, clairement attaqué de front par un smartphone à la fiche technique plus intéressante.Le Mi 9 serra disponible dèsen 3 coloris, même si à l'heure actuelle seule la version noire semble présente sur le site de Xiaomi. Pas de nouvelles également de la version Explorer équipée de 12 Go de RAM et d'un boitier transparent, probablement réservée au marché chinois.