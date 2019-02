MWC 2019 - LG lance le V50 ThinQ compatible 5G et le G8 ThinQ à détection veineuse

Crédits : LG

LG G8 ThinQ : le premier smartphone à reconnaissance veineuse



On peut déverrouiller son smartphone en scannant la paume de sa main sur le LG G8 ThinQ. Crédits : LG



La navigation gestuelle est-elle enfin au point ? Crédits : LG

Le LG V50 ThinQ : un premier smartphone compatible 5G et modulable



Le V50 ThinQ est le premier smartphone 5G de LG. Crédits : LG



LG oppose une réponse plutôt molle aux constructeurs de smartphone pliable avec un simple accessoire. Crédits : LG

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

S'il ne faisait aucun doute que le constructeur sud-coréen présenterait sesetdepuis Barcelone, on était loin de se douter que c'était ce dernier qui nous ferait lever un sourcil.Quand la reconnaissance digitale est, quand la reconnaissance faciale en 2D est peu sécurisée, et celle en 3D contraignante en termes de luminosité, LG dégaine lapour déverrouiller son smartphone. Vous vous souvenez dupendant lequel la marque nous promettait une expérience au-delà du tactile ?Équipé d'un capteur ToF (, à l'instar duou) sur sa face avant, le LG G8 ThinQ est capablepour vous authentifier et déverrouiller votre smartphone. Pinacle de cette technologie : elle n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Mais inutile de préciser que ladite technologie n'apprécie guère les mains gantées.Conscient que sa proposition est tout de même très farfelue, le constructeur permet aussi un déverrouillage plus classique via un capteur d'empreintes dorsal, ou via la reconnaissance faciale (3D). Du reste, ce capteur ToF vous permettra aussi de naviguer sans les mains au sein de votre smartphone. Une fonctionnalité qui ravivera de vives blessures à quiconque ayant possédé un S(on vous rassure : ça a l'air beaucoup plus au point maintenant).Sous ses excentricités, le LG G8 ThinQ est autrement un smartphone des plus convenu. Il embarque unadossé à 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage extensible. Il propose un écran 6,1 pouces P-OLED (à matrice passive) affichant du QHD+ qui embarque un capteur photo de 8 mégapixels ouvrant à F/1,7, en plus du capteur ToF dont nous parlons plus haut. À l'arrière, on retrouve un module très lumineux de 12 mégapixels f/1,5 en complément d'une optique ultra grand-angle de 16 mégapixels offrant un champ de vision à 107° et ouvrant à F/1,9. Une batterie de 3 500 mAh complète le tout.On notera également la compatibilité du smartphone avec la norme DTS:X ainsi que le format audio MQA (pour). De quoi profiter dans les meilleures conditions du. Comme prévu : celui-ci est d'ailleurs émis via l'écran OLED du smartphone.Le Sud-Coréen a également présenté une déclinaisonà son smartphone : le, équipé d'une dalle de 6,2 pouces et d'un télé-objectif supplémentaire à l'arrière.. En effet la marque a annoncé en amont du MWC réduire la voilure sur ses activités dans l'Hexagone. La chose devrait ainsi se matérialiser par une absence pure et simple de la marque sur le marché français en 2019.Nec plus ultra de la gamme de LG, leest aussi le premier à se pourvoir d'un modemIl dispose d'unà encoche, un Snapdragon 855 et 6 Go de mémoire vive pour 128 Go de stockage interne. On retrouve en son dos un trio d'APN suivant le triptyque standard + télé-objectif + grand-angle de 12 MP (F/1,5) + 12 MP (F/2,4) + 16 MP (F/1,9). À l'avant, c'est un duo d'appareils 8 + 5 Mpx qui vous offrira vos plus beaux autoportraits.Ici aussi LG a tenu à soigner la partie sonore, puisque le LG V50 ThinQ dispose d'une compatibilitéet d'un Quad-DAC 32 bits.Mais là où le constructeur sud-coréen a surpris, c'est bien sur la partie accessoires. Dans un élan digne de Motorola (pensez aux Moto Mods), LG a dévoilé une. Grâce à une charnière, le V50 devient (presque) un vrai smartphone pliable doté d'un second écran de 6,1 pouces en FHD+.Destiné aux joueurs, cet accessoire offre une zone de jeu plus large et transforme ainsi le smartphone en gamepad tactile.Ici encore, aucune date ni fourchette tarifaire n'a été communiquée par LG. Ce smartphone haut de gamme devrait, lui aussi, faire l'impasse sur l'Hexagone.