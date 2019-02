Google revoit les commandes de son Assistant

Un design plus rond et coloré

Une manière pour Google de présenter l'utilité d'Assistant au quotidien

» : voilà la première question que poseà ses utilisateurs, afin de leur présenter les différents services accessibles par une commande vocale. Google a, depuis l'introduction de son assistant, opté pour une présentation en carrousel qu'il suffisait de balayer pour découvrir les nombreux champs d'application disponibles.Ce n'était apparemment pas assez clair pour Google qui a revu l'affichage de ces catégories. Ces dernières s'affichent désormais dans des cartes au, plus larges et bien plus visuelles qu'auparavant. Les icônes sont plus colorées et correspondent à la charte graphique que Google déploie dans ses applications mobiles depuis plusieurs mois déjà.Les 35 fonctionnalités répertoriées sont cliquables et affichent ensuite une liste despour piloter un appareil connecté, demander un itinéraire ou des résultats sportifs.Le site 9to5Google donne pour exemple la carte «» qui, une fois ouverte, permet dedans les pièces de la maison et indique les commandes vocales à utiliser au quotidien. On peut également poser la question à Google Assistant, qui se chargera d'afficher toutes les commandes possibles sous forme de bulles.Google opère donc une éditorialisation de Google Assistant, misant plus sur les différents cas d'usageque sur des actions très spécifiques possibles. Le moteur de recherche veut rendre son assistant plus efficace tout au long de la journée et espère que ce rafraîchissement permettra aux utilisateurs de découvrir de nouvelles manières de l'utiliser.