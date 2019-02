Sony et la start-up Light s'associent pour réaliser un smartphone avec plus de 4 capteur

Des capteurs photo pour smartphone à plus de 4 objectifs

Sony veut conserver son avance technologique dans le domaine de la photo

Source : Engadget

Sony renforce son expertise dans lesphoto. La marque japonaise annonce un partenariat avec la start-up Light afin de développer de nouveaux modules équipés de plusieurs capteurs.L'association entre les deux entreprises a également pour objectif la conception d'un module pourintégrant plus de quatre capteurs, afin de multiplier les modes de prises de vue et améliorer la qualité des clichés. «», indique la marque dans un communiqué.La start-up Light s'est spécialisée dans la réalisation de systèmes photos à plusieurs. Elle a présenté avant cette annonce le L16, un appareil photo compact qui intègre comme son nom l'indique 16 capteurs différents. Le L9 quant à lui est un smartphone à neuf capteurs objectifs.Les constructeurs de smartphones multiplient aujourd'hui les objectifs présents au do pour à la fois offrir plus de possibilités de prises de vue (zoom optique, monochrome) mais également pour combiner les différents clichés obtenus et à l'aide d'recomposer une image plus fournie en détails et améliorée.Sony fournit la majorité des fabricants avec ces capteurs photo, que ce soit Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi. La marque veut conserver son leadership et répondre rapidement à la demande grandissante du marché pour ses smartphones dotés de plus en plus de capteurs photo.