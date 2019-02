La Galaxy Watch Active surveille votre pression artérielle pour 200$

Elle sera sans doute une des meilleures montres connectées du marché



© Samsung

La mesure de la pression artérielle comme nouveauté majeure

Cet Unpacked 2019 n'a pas été très surprenant puisque la plupart des annonces s'étaient déjà retrouvées sur la toile il y a plusieurs jours. C'était le cas de laqui sera lancée aux côtés des trois smartphones Galaxy S10, Galaxy S10 + et Galaxy S10e afin de succéder au Gear Sport de 2017. Cette énième montre connectée embarquera de nombreuses fonctionnalités et mettra bien évidemment le paquet dans le domaine de la santé.Ainsi, laest équipée d'un écran tactile AMOLED 1.1 pouces avec une résolution pointant à 360 x 360 pixels. Elle embarque un processeur Exynos 9110, 768 Mo de RAM, 4 Go d'espace de stockage et une batterie 230 mAh. Elle possède les connectivités Bluetooth, Wi-Fi et NFC. Cette nouvelle version peut aussi être immergée dans l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur.Pour ce qui est de ses différentes applications, elle peut bien évidemment compter les pas que vous faites dans la journée, mesurer votre rythme cardiaque et analyser la qualité de votre sommeil. Au total, elle peut suivre jusqu'à 6 activités de manière automatique et il est possible d'en sélectionner un total de 39 depuis le menu. La grosse nouveauté de cettevient du fait qu'elle peut mesurer votre pression artérielle, ce qui est une grande première dans le paysage des montres et des bracelets connectés.La. Pour le moment, la date de commercialisation en France n'a pas encore été communiquée par la marque.