Galaxy Fold : le smartphone pliable de Samsung sortira le 26 avril pour 2000$

Crédits : Samsung

Le Samsung Galaxy Fold coûtera plus de 2000€ en France



Outre-Atlantique, le Fold s'affichera à partir de 1 980$.Crédits : Samsung



Aperçu du mécanisme de la charnière du Fold. Crédits : Samsung



Chaque partie du Fold pourra se couvrir d'un coloris différent. Crédits : Samsung

Galaxy Fold : ce que l'on sait de la fiche technique



Le Galaxy Fold embarque deux batteries distinctes. Crédits : Jon Rettinger via Twitter

L'énorme encoche du Galaxy Fold



Le Galaxy Fold dispose d'un énorme notch décentré. Crédits : Samsung



En plus d'un ratio d'affichage alambiqué, l'interface Android en mode smartphone n'occupe pas tout l'écran. Crédits : Andrew Martonik via Twitter



Il est possible d'ouvrir trois applications en même temps en mode tablette. Crédits : Samsung

a surpris son monde en dédiant l'introduction de sa conférenceauplutôt qu'aux Galaxy S10, S10+ et S10e C'est donc officiel : le smartphone pliable est une réalité, et s'offrira à vos mains et yeux ébahisLes craintes d'un smartphone au tarif excessif se sont confirmées aujourd'hui. À l'origine prévu aux alentours de 1 600$ par les analystes, le Galaxy Fold s'affichera ainsi. Le tarif de la version 5G du terminal n'a pas encore été révélé, mais dépassera sans mal la barre fatidique des 2 000$.Notez par ailleurs que, taxes obliges, la version française du Fold s'affichera de toute manière au-dessus des 2 000€.Pionnier, le Galaxy Fold se dote d'une charnière mécanique que Samsung garantit infaillible. Le smartphone dispose d'unSamsung a été plutôt évasif sur la fiche technique de son smartphone pliable. Tout juste sait-on qu'il profitera d'un SoC gravé en 7 nm (n'étant pas cité, on imagine qu'il ne s'agit pas de l'Exynos 9820). 12 Go de RAM équiperont la bête, ainsi que 512 Go de stockage en UFS 3.0, ce qui lui garantira des vitesses en écriture et lecture importantes.L'un des défis à relever en matière de smartphone pliable est bien entendu la batterie. À ce chapitre, Samsung a filouté en disposant unepour un total cumulé de 4380 mAh, soit à peine plus que le Huawei Mate 20 Pro sorti en octobre dernier.On remarque avec un sourcil à peine froncé que Samsung a préféré offrir le plus gros accumulateur de son histoire au, qui profite d'une batterie de 4 700 mAh.Samsung s'est toujours refusé à incorporer une encoche à ses écrans, et ne s'est jamais gêné pour moquer la concurrence qui cédait à cette tendance. Pourtant, il n'aura échappé à personne que le Galaxy Fold récemment introduit dispose d'unune fois qu'il est déplié.Samsung justifie cet écart de conduite parsur la face avant. Le Galaxy S10+ en fait autant, sans afficher une telle gouttière disgracieuse. Du reste, Samsung a précisé que le Fold embarquerait au total: deux à l'intérieur donc, ainsi qu'un à l'avant et trois sur la face arrière.Autre détail qui n'aura pas manqué de nous faire tiquer pendant la présentation :. On remarque d'épaisses bandes noires en haut et en bas de l'écran - l'interface n'occupant pas la totalité de la surface. Rappelons en outre que la dalle en mode smartphone ne mesure que 4,6". Autant dire qu'y naviguer ne risque pas d'être d'un confort exemplaire.Pour fluidifier le passage du mode smartphone au mode tablette, Samsung a mis au point une fonctionnalité qu'il appelle "App Continuity". Dans les faits, le constructeur semble appliquer le principe duen faisant en sorte que les applications s'adaptent à la volée à la largeur de l'écran, sans rogner pour autant sur la quantité d'information disponible à l'utilisateur.Rappelons par ailleurs que Samsung a clairement mentionné les noms de WhatsApp, YouTube et Google Maps lors de sa présentation, et s'est bien gardé de faire la démonstration de tout autre service sur son smartphone pliable.. Mais en attaquant sa conférence frontalement avec son produit le plus innovant, Samsung s'est assuré d'être sous les feux de la rampe pendant quelques jours. De quoi espérer davantage de détails lors du MWC ? C'est tout ce que l'on peut espérer.