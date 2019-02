MWC19 - Huawei dévoile le Mate X, son smartphone pliable à 2 299 €

Crédits : Huawei



Le Mate X s'affiche à 2 299€. Crédits : Huawei

Huawei Mate X : le smartphone pliable selon Huawei



Le Huawei Mate X a leaké quelques heures avant le début de la conférence. Crédits : Slashleaks



Les différentes tailles d'écran du Mate X. Crédits : Huawei



Sur le Mate X, ce sont les appareils photo arrière qui servent à prendre les selfies. Crédits : Huawei



On ignore tout des caractéristiques des modules photo embarqués. Crédits : Huawei

Un smartphone pliable étonnamment fin



Le Huawei Mate X est plus fin que l'iPad Pro 2018. Crédits : Huawei



La "side bar" du Mate X offre un espace de préhension tout indiqué pour se saisir de l'appareil en mode tablette. Crédits : Huawei

Le Huawei Mate X bat tous les records de charge rapide



Le Mate X inaugure la charge rapide à 55W et promet 85% de charge en 30 minutes seulement. Crédits : Huawei

Des performances multitâches à éprouver



Huawei promet du multitâches, mais s'est bien gardé de nous en faire la démonstration. Crédits : Huawei



Le Huawei Mate X rencontre son public au MWC. Crédits : Colin Golberg pour Clubic

La fiche technique du Huawei Mate X

Écran : AMOLED de 8 pouces (2480 x 2000, ratio 8:71) / 6,6 pouces (2480 x 1080, ratio 19,5:9) + 6,2 pouces (2480 x 892, ratio 25:9) une fois replié

: AMOLED de 8 pouces (2480 x 2000, ratio 8:71) / 6,6 pouces (2480 x 1080, ratio 19,5:9) + 6,2 pouces (2480 x 892, ratio 25:9) une fois replié SoC : Kirin 980 (7 nm, 2 coeurs pour la performance, 2 coeurs consommation moyenne, et 4 coeurs efficients)

: Kirin 980 (7 nm, 2 coeurs pour la performance, 2 coeurs consommation moyenne, et 4 coeurs efficients) Mémoire vive : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 512 Go

: 512 Go Batterie : 4500 mAh

: 4500 mAh Étanchéité : n/c

: n/c Prise jack 3,5 mm : Non

: Non Appareils photo arrière : 4 à l'arrière

: 4 à l'arrière Appareil photo avant : Non

: Non Capteur d'empreintes : Oui, latéral

: Oui, latéral Recharge inversée : n/c

: n/c OS : Android 9.0 Pie + EMUI9

: Android 9.0 Pie + EMUI9 Coloris : n/c/li>

: n/c/li> Prix : 2 299€

Entreet Samsung, la guerre est déclarée. Quelques jours à peine après que ce dernier ait annoncé la sortie de son Galaxy Fold au 26 avril prochain, son concurrent chinois dégaine leCelui-ci sera lancé en milieu d'année pour un tarif annoncé àdans son unique version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.Si Huawei était habilement parvenu à esquiver les fuites concernant son terminal flexible jusqu'à aujourd'hui, quelques photos avaient déjà fait leur apparition en amont de sa conférence. Un petit couac à mettre sur le compte de montres mal réglées sans doute, puisque le YouTubeur Joshua Vergara a publié sa vidéo de prise en main quelques heures avant ledu constructeur.On a donc affaire à un smartphone au designmoins alambiqué que la proposition de Samsung, en cela que le Mate X ne disposerait que d'un seul écran, flexible en son centre. En mode smartphone, le terminal met à disposition. Déplié, c'est une dalle AMOLED de 8 pouces (2480 x 2000 pixels au ratio 8:71) de diagonale qui s'offre à vous.Principale différence avec le Galaxy Fold :. Huawei accomplit ce petit prodige en. En effet la pliure au niveau de l'écran dorsal (celui de 6,2 pouces) laisse clairement apparaître le quatuor d'appareils photo dorsaux à ses côtés. Ce sont donc ces mêmes modules qui servent à prendre des. Il fallait y penser.En parlant de photographie - le dada de Huawei depuis quelques années -, on s'étonne que le constructeur n'ait pas pipé mot des capteurs qui équiperont son smartphone le plus premium à ce jour. Toujours signés de l'Allemand Leica, on ignore tout de leurs caractéristiques.Les différences entre la présentation du Galaxy Fold de Samsung et ce Mate X donnent l'impression qu'il s'est passé des années entre chaque conférence. D'un côté la proposition sud-coréenne donnait à voir un smartphone épais au mécanisme complexe (6,9 mm d'épaisseur une fois déplié) ; de l'autre,Comme nous le disions plus haut, le design du Mate X ressemble davantage à l'idée que nous nous faisions d'un premier smartphone pliable. Doté en son centre d'une charnière (faite de plus de 100 éléments distincts, raconte Huawei), l'écran se plie tout naturellement. Les deux volets s'épousent parfaitement, au point qu'aucun jour ne semble venir épaissir l'appareil une fois disposé en mode smartphone.Et si Huawei a offert à son second panneau un ratio bâtard de 25:9, c'est pour pouvoir placer une "" à ses côtés. Embarquant les modules photo, mais également le port USB-C dévolu à la recharge, cette barre latérale semble offrir au Mate X un espace de préhension parfaitement adapté à une utilisation en mode tablette.À l'instar du Galaxy Fold, le Mate X de chez Huawei dispose d'un duo de batteries offrant 4 500mAh au total. Mais là où le constructeur innove, c'est en rendant compatible son smartphone pliable avec la! Une première.Concrètement : Huawei promet pas moins de 85% de jus en 30 minutes de charge seulement. Et histoire d'enfoncer le clou : le chargeur de 55W fourni est même capable ... de charger les nouveaux MateBook et MateBook X Pro - les nouveaux laptop de la marque dévoilés pendant la conférence.Si Richard Yu, CEO de Huawei, n'a pas manqué de montrer son exemplaire du Mate X à la presse, aucune démonstration n'a été faite du smartphone sur scène.Huawei nous promet du multitâches (deux applications simultanément), mais ne nous a pas encore prouvé que son produit était capable de le gérer intelligemment, et pour n'importe quelle application. En effet, et c'est assez rare de la part du constructeur, aucune mention n'a été faite de EMUI, la surcouche d'Android de la maison. Pourtant centrale dans la gestion d'un smartphone capable de se transformer en tablette, nous n'avons encore aucune garantie que l'expérience de navigation est fluide.Du reste, il n'aura échappé à personne ayant suivi la conférence que. Un détail qui peut avoir son importance, surtout pour leAutre détail qui n'aura pas manqué de faire tiquer l'assistance : le Mate X embarquera le SoC Kirin 980, gravé en 7 nm et introduit en grande pompe au sein du Mate 20 Pro en octobre dernier. Si cette puce est en tout point excellente en termes de performances et de gestion de l'énergie, on a pu voir récemment qu'elle se faisait littéralement marcher dessus par le Snapdragon 855 en termes de rapidité pure (voir le benchmark du Xiaomi Mi9 Explorer Edition ).Du reste, il y a bien quelque chose que l'on ne retirera pas au Huawei Mate X :, et les débits mis en avant par le constructeur. S'ils sont évidemment théoriques, on ne peut que s'amuser de l'audace du constructeur à présenter, dès février, un smartphone répondant aux deux grosses nouveautés de cette année 2019 : le pliable, et la 5G.Trêve de péroraisons, et place à la fiche technique dévoilée aujourd'hui par Huawei.