Xiaomi publie un benchmark explosif du Mi9 Explorer sous Snapdragon 855

Xiaomi Mi9 Explorer Edition : 409 889 points sur AnTuTu

La semaine dernière, Wang Xiang, le PDG de confirmait la présence du Snapdragon 855 dans les futursde son entreprise et publiait une capture du score obtenu par son smartphone sur AnTuTu : 387 000 points.Un score impressionnant, qui fait néanmoins pâle figure face à celui obtenu par le Xiaomi Mi9 Explorer Edition et ses 12 Go de RAM :Le flagship du constructeur chinois bat tous les records et atomise aussi bien le Huawei Mate 20 Pro que l'iPhone XS, qui culmine à 365 000 points.Si des scores aussi élevés sont atteints, c'est bien entendu grâce auet à sa gravure en 7 nm, mais aussi aux 12 Go de RAM dont est pourvu ce modèle.En effet, comme le montre Gizchina en comparant le smartphone au Mi 8 et OnePlus 6T, c'est bien sur la mémoire vive que le score fait le bond le plus significatif, passant ainsi de 9 000 points sur le Xiaomi Mi 8 à 42 000 sur le Mi 9.Mais si ces gros chiffres se font les témoins que la nouvelle génération de smartphones franchit un cap en termes de performances, il reste peu probable que vous fassiez la différence à l'usage entre un smartphone doté de 6 ou de 12 Go de RAM.