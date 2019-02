Xiaomi Mi 9 : la version transparente du futur flagship aurait 12 Go de RAM

Un dos en verre translucide de 0,4 mm

Toujours plus de RAM

Le 20 février 2019 ne sera pas uniquement l'occasion de découvrir le Galaxy S10 et le smartphone pliable de Samsung. En parallèle, la marque chinoiseva elle aussi tenir une conférence - en Chine, cependant - au cours de laquelle sera officiellement présenté son nouveau le Mi 9 . Un appareil fermement attendu par la communauté au regard de sa fiche technique très alléchante , si l'on se réfère aux récentes fuites.Pour pimenter un peu plus ce rendez-vous, les équipes de la firme de l'Empire du Milieu vont également lever le voile sur unedu Mi 9, à en croire le message Weibo publié par son fondateur Lei Jun et relayé par XDA Developers Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appareil mobile fait son effet, grâce notamment à son dos en verre translucide de seulement 0,4 mm.Mieux encore, cette déclinaison devrait s'armer d'une configuration très haut de gamme, puisque ce sont pas moins dequi ont été intégrées par le groupe. Un fait suffisamment rare pour être souligné : seulement deux autres terminaux peuvent se targuer d'embarquer autant de mémoire vive : le Lenovo Z5 Pro GT ... et le Galaxy S10+, présenté le même jour par Samsung.