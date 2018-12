Lenovo Z5 Pro GT : le smartphone à 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et APN escamotable

Le Lenovo Z5 Pro aussi en mode GT

Alors que OnePlus vient tout juste de lancer l'édition limitée McLaren de son OnePlus 6T, embarquant pas moins de 10 Go de RAM , voilà que Lenovo annonce son Z5 Pro GT doté de... 12 Go de RAM. En effet, cette version "ultra" du smartphone lancé il y a quelques semaines, dispose de quelques arguments de poids pour convaincre les adaptes de (sur)puissance.Le Lenovo Z5 Pro GT est un terminal doté d'une dalle tactile Super AMOLED de 6,39", laquelle permet d'afficher une image en 2340 x 1080 pixels. Comme d'autres smartphones, le dernier-né de chez Lenovo fait la part belle au borderless, avec un appareil photo frontal (16 + 8 mégapixels) coulissant. Sous le capot, on retrouve le tout nouveau processeur Snapdragon 855, lequel peut être couplé à un total de 12 Go de RAM donc, sans oublier une mémoire interne de 512 Go. Autant dire que ce nouveau smartphone promet d'être particulièrement vivace.Côté photo, on retrouve ici un système composé de deux modules Sony, avec un capteur IMX576 de 24 mégapixels, couplé à un capteur IMX519 de 16 mégapixels. A noter que, comme sur le OnePlus 6T, le capteur d'empreintes est situé sous l'écran. Selon un benchmark Antutu proposé par Lenovo, le nouveau smartphone Z5 Pro GT se veut plus puissant que la concurrence, y compris les nouveaux iPhone Xs et Huawei Mate 20.A l'heure actuelle, ce Lenovo Z5 Pro GT est réservé au seul marché chinois, avec un prix de vente qui démarre à 350 euros environ. A ce tarif, on ne bénéficiera "que" de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faudra débourser un peu moins de 600 euros pour mettre la main sur le modèle 12 Go RAM / 512 Go. Sortie prévue (en Chine) le 24 janvier prochain.