Le OnePlus 6T McLaren Edition s’affiche à 709€ : 10 Go de RAM et Snapdragon 845

Sortie le 13 décembre pour 709 €

Source : OnePlus

On le savait d'avance : lesera doté de la bagatelle de 10 Go de mémoire vive. Ce que l'on savait moins, c'est qu'il bénéficierait de la technologie, capable de recharger le smartphone de moitiéFraîchement annoncé, le OnePlus 6T McLaren Edition arrivera sur les étals dès demain, 13 décembre. Et, outre les nouveautés citées au-dessus, seul le design de l'appareil change.Le dos du smartphone est ainsi recouvert dejustifiant presque à lui seul l'inflation de son prix de vente. Le contour de la bête, ainsi que son câble de recharge USB-C, se parent quant à eux de noir et d'orange - les couleurs distinctives de la célèbre marque d'automobile.Un produit à réserver aux passionnés donc, qui n'entame en rien, que nous avons particulièrement apprécié lors de notre test