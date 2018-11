OnePlus 6T : découvrez en photos l'édition limitée "Thunder Purple"

Disponible jusqu'à présent en "Midnight Black" et "Mirror Black", il faut reconnaître que nous avons un petit faible pour ce nouveau coloris à la croisée du rose et du violet. Le revêtement arbore aussi de jolis reflets irisés qui dessine un "S" sur le dos de l'appareil.Le smartphone est d'ores et déjà disponible à la vente pour 589 € pour le combo 8 GO de RAM et 128 GO de stockage. On vous laisse le découvrir en images :