OnePlus sort un tout nouveau... sac à dos

Oneplus Explorer, le remplaçant du Travel

Alors que la présentation officielle du Oneplus 6T se rapproche à grands pas, la société chinoise a aussi commencé à dévoiler un nouvel accessoire. Lese veut le successeur du Travel, sorti l'an dernier en même temps que le Oneplus 5.Le look du nouveau venu a été retravaillé et semble bien plus agréable à l'œil. D'une contenance de 18 litres, il est doté d'une poche latérale et de deux poches frontales en plus du compartiment principal. Ce dernier se ferme avec un rabat à accroche magnétique.Le prix et la date de sortie n'ont pas encore été dévoilés. Mais nul doute que cela ne saurait tarder.