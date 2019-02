Smartphone pliable de Xiaomi : des premiers rendus 3D nous donnent une idée de son design

Des usages encore à définir

Pas attendu avant plusieurs mois

Que la marque chinoisedéveloppe un smartphone pliable, ce n'est plus un secret. Le mois dernier, une vidéo publiée par le célèbreEvan Blass, sans que celui-ci puisse confirmer à 100 % l'authenticité du produit, nous montrait à quoi pourrait ressembler IRL () le téléphone flexible de l'entreprise asiatique. Quelques semaines plus tard, une vidéo de démonstration duen question révélait un système inédit : le terminal ne se plierait pas une fois, mais deux fois.C'est donc à partir de toutes ces fuites que les équipes de LetsGoDigital ont imaginé puis créé desdu téléphone pliable de la société, dont le nom officiel n'a d'ailleurs toujours pas été dévoilé. Un moyen de se faire une idée plus ou moins concrète de ce qui attendra la communauté au cours des prochains mois. Déplié, l'appareil correspondrait logiquement à une grande tablette.Une fois plié, celui-ci ne prendrait toutefois pas la forme d'un smartphone, car bien trop large. Son usage final pourrait donc se cantonner à un cadre domestique. Dans l'idée, les deux écrans latéraux pourraient égalementde sorte à maintenir l'interface principale légèrement en hauteur. Sans que l'on sache, à l'heure actuelle, le réel intérêt d'un tel mode.Toujours est-il queet ne correspondent pas parfaitement au smartphone pliable de Xiaomi. L'absence de capteur photo sur les images tend à corroborer cette affirmation.Le groupe de l'Empire du Milieu semble en tout cas afficher un léger retard vis-à-vis de ses concurrents, lesquels - Huawei Oppo et Samsung - devraient tous présenter un produit courant février. Celui de Xiaomi, lui, devrait pointer le bout de son nez plus tard dans l'année.