Oppo entrera dans la course au smartphone pliable au MWC 2019

2019 sera l'année du smartphone pliable



Le prototype de smartphone pliable de Samsung

Se débarrasser de l'encoche



Après une année riche en encoche, les constructeurs opteraient massivement pour une caméra sous l'écran.

emboîte le pas à Samsung, et il y a fort à parier que bien d'autres constructeurs feront de même d'ici le. À un groupe de journalistes allemands en visite dans les locaux de son entreprise, Chuck Wang, Product Manager de la firme, a annoncé que Oppo dévoilerait son premierau cours du salon espagnol.Sur le terrain du smartphone pliable, Samsung a pris une certaine avance. Le 8 novembre dernier, le constructeur sud-coréen dévoilait à un parterre de développeurs un premier prototype d'un smartphone doté d'un écran flexible.C'est pourtant à la marque américaine Rouyu que l'on doit le premier smartphone pliable mis sur le marché . Des premières billes judicieusement placées, mais qui devraient surtout permettre aux différents acteurs de la téléphonie mobile de sonder un marché qui n'est sans doute pas encore très mûr à l'idée d'un smartphone pliable.Aussi l'année 2019 sera déterminante quant à la pérennité de cette technologie. Il lui faudra trouver son public, d'autant que les premières informations tarifaires laissent à penser que l'innovation coûtera cher, très cher. Certains observateurs pensent savoir que le futur smartphone pliable de Samsung pourrait coûter près de 1600€ Aux journalistes invités à visiter les locaux d'Oppo, on aurait également confié que la marque dévoilerait au cours du MWC un smartphone doté d'une caméra placée sous l'écran. Une idée encore une fois empruntée à Samsung qui, lors de sa conférence auprès des développeurs, avait présenté un écran de ce type.Après une année riche en encoches (des grandes, des petites, des mignonnes, des très moches), il semblerait que tous les acteurs du marché s'accordent pour tenter de s'en débarrasser.Les constructeurs s'engagent ainsi sur de multiples fronts, et les mois à venir s'annoncent particulièrement chargés en bouleversements.