Samsung dévoile enfin son smartphone pliable (enfin, surtout ses écrans)

Infinty Flex Display : le futur des smartphones

Vers un avenir radieux pour les écrans pliables ?

Nommépar les rumeurs qui courent depuis des années, le fameuxvient enfin de faire ses premiers pas devant le grand public. Pour le moment, le terminal en lui-même reste assez mystérieux, le constructeur ayant surtout mis l'accent sur son éC'est lors de laque le géant coréen a brièvement présenté son bébé. Logé dans une épaisse coque afin de conserver le design secret, le fameux smartphone/tablette n'a donc dévoilé que son écran. Tant mieux, c'est ce qu'on attendait le plus.Justin Denison - représentant pour la branche mobile du coréen - a ainsi montré en action l'écran. D'une taille de, il peut se replier pour passer à un format de poche de 4.58''. La dalle adopte alors une définition de 1960 x 840 px. On a vu mieux, mais ça reste toutefois bluffant pour un premier essai.Si la présentation s'est voulue très rapide et teintée de mystère, il semble bien que la marche auxsoit lancée. En même temps que Samsung, Google a ainsi annoncé qu'Android était d'ores et déjà en cours de développement pour supporter nativement ces dalles atypiques.L'application d'agrégation de news Flipboard a déjà sauté le pas, ses développeurs ayant dans les bacs une version en cours de conception conçue pour l'Infinity Flex Display. Nul doute que d'autres vont vite suivre la cadence.Samsung n'est d'ailleurs pas le seul sur le coup des écrans pliables. Il y a quelques jours, la marque Royole dévoilait son propre smartphone doté d'une dalle pliable. Un modèle pour le moins inélégant vendu hors de prix, qui ne marquera probablement pas l'histoire tant il semble inachevé...La concurrence est plutôt à chercher du côté de LG , Xiaomi et Lenovo qui seraient chacun en pleine phase de conception de leur propre solution. Même Microsoft semble intéressé par ce marché.Reste à voir si de tels appareils sont réellement pertinents pour les utilisateurs. Réponse en 2019 où les premiers smartphones pliables devraient entrer en phase de production massive et inonder le marché.