Le smartphone flexible de Xiaomi se pliera des deux côtés

Un appareil qui « fusionne parfaitement les expériences tablette et smartphone »

Une expérience voulue aussi fluide que possible

La particularité de l'appareil ? Contrairement au Royole FlexPai ou au Samsung Galaxy X, dévoilés en fin d'année, ce dernier ne se plie pas par la moitié, mais sur les bords. Comme démontré en vidéo, une fois le terminal placé en mode paysage, les flancs du dispositifpour faire passer l'ensemble d'un format tablette à un format semblable à celui de nos smartphones.C'est ce qu'explique Lin Bin dans un message posté en complément de sa brève vidéo de démonstration. Le président de Xiaomi explique que l'appareil est le fruit de moult recherches de la part de son entreprise et, laissant entendre que la production de masse de ce prototype dépend de sa réception sur les réseaux sociaux. Autrement dit,La marque cherche d'ailleurs quel nom donner à son mobile flexible et s'annonce ouverte aux suggestions. Actuellement, les noms de Xiaomi Mi Dual Flex et Mi MIX Flex seraient à l'étude.De manière plus terre-à-terre, le prototype de smartphone pliable dévoilé par Xiaomi profite d'un niveau de finalisation appréciable et semble effectivement assezdans les prochains mois.La marque a par ailleurs accordé une importance toute particulière au fait d'adapter sa surcouche Android (MIUI) à cette nouvelle expérience. L'interface et les contenus affichésen fonction du changement de format, et ce, sans anicroche particulière.À l'heure actuelle, la grande inconnue reste toutefoisde cet appareil. À titre de comparaison, on apprenait récemment que le tarif du Galaxy X de Samsung (ou Galaxy Fold) pourrait graviter autour des 2 000 euros lors de son lancement sur le marché.