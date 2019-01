Ça pique ! Le smartphone pliable de Samsung serait vendu à plus de 2 000 €

Le Samsung Galaxy Fold vendu plus de 2 000 € ?

Alors que nous attendons toujours des détails officiels deconcernant son terminal pliable, diverses sources s'accordent pour attribuer au prétendula plus grosse étiquette tarifaire jamais vue jusqu'à présent pour la marque.À en croire les sources citées par TuttoAndroid, le Samsung Galaxy Fold serait attendu aux alentours de 2 000 € lors de sa sortie. Un tarif extrêmement élevé, à mettre sur le compte de l'innovation et des ambitions ultra premium du constructeur en la matière.Du reste, il se murmure que le Galaxy Fold pourrait embarquer. En revanche, Android Authority affirme que ce premier smartphone pliable de Samsung disposeraOn ignore encore à quelle date sera lancé le Galaxy Fold. Peut-être Samsung glissera-t-il quelques mots sur le sujet lors de sa conférence du 20 février prochain , au cours de laquelle il lèvera le voile sur les Galaxy S10, S10 Plus et S10 Lite