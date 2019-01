Samsung dévoilera le Galaxy S10 le 20 février à San Francisco

Le Galaxy S10 va bénéficier d'une présentation en grandes pompes

Source : CNet

C'est à San Francisco, lors d'un évènement spécial, queprésentera son tant attendu. Pour ce 10e anniversaire de la gamme, le constructeur va faire une infidélité au Mobile World Congress de Barcelone, le Salon mondial de la mobilité où le constructeur avait l'habitude d'annoncer ses téléphones à la presse.Même si le design de l'appareil a été largement éventé par les multiples fuites sur Internet , le constructeur doit encore dévoiler les fonctionnalités complètes de l'appareil, notamment en matière de photographie. Samsung devrait également évoquerSamsung pourrait également profiter de l'événement pour donner plus de détails sur son. En novembre dernier, le fabricant avait simplement montré un prototype d'écran noyé dans l'obscurité. On peut espérer voir, cette fois, un design définitif, et pourquoi pas une fenêtre de lancement pour ce produit inédit et particulièrement attendu par les technophiles.