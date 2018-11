Galaxy S10 : tout ce que l'on sait sur le prochain flagship de Samsung

© Ben Geskin

Plusieurs modèles de Galaxy S10

Un design revisité de fond en comble

Samsung Galaxy S10 Concept: 6.4-inch, in-display camera and fingerprint sensor, triple camera (+wide angle)



What do you think? pic.twitter.com/A5GPumC7M7 — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 22 juillet 2018



Des performances stellaires

Prix et disponibilité

Source : Sam Mobile

En temps normal, Samsung sort deux versions de ses flagships : un modèle classique et un modèle Plus. Les rumeurs font cependant état deCes trois smartphones auraient d'ailleurs passé leur certification en Chine sous les noms de code SM-G9700, SM-G9730 et SM-G9750.En optant pour trois modèles,pourrait attirer un plus large public en proposant des prix plus étalés. Deux des smartphones utiliseraient un écran de 5.8? alors que le dernier serait doté d'une dalle de 6.3? ou 6.4?. On imagine que ce smartphone sera le modèle Plus. L'un des trois serait un modèle Lite, avec un écran AMOLED plat alors que ses comparses bénéficieraient de dalles aux bords incurvés.D'autres rumeurs abondent dans le sens d'une version dédiée à la 5G . Sachant que la plupart des constructeurs préparent des smartphones compatibles avec cette nouvelle norme, on imagine mal Samsung rester en arrière.Si le Galaxy S9 était très semblable au S8, le nouveau venu devrait radicalement changer de design.L'écran serait ainsi au centre de toutes les attentions, avec l'emport d'unsur les trois modèles. Un phénomène en pleine explosion, déjà vu sur des smartphones asiatiques comme le Oneplus 6T . Sauf qu'ici le lecteur de Samsung ne serait pas optique, mais ultrasonique.Mais la plus grosse nouveauté pourrait résider dans l'écran totalement borderless qui couvrirait ainsi plus de 93% de la surface avant, sans nécessiter d'encoche. L'appareil photo et les haut-parleurs seraient ainsi intégrés directement sous l'écran. Une première sur le marché, du moins si les rumeurs se confirment.L'apparition de ce nouveau format d'écran signerait d'ailleurs la fin du lecteur d'iris, trop encombrant et pas assez efficace.Sans grande surprise, ledevrait être doté des meilleures puces du marché. Si aux USA c'est lequi équipera le smartphone coréen, le marché européen aura droit à un SoC Exynos.Ce dernier sera dévoilé officiellement le 14 novembre. D'après les rumeurs - pincettes, pincettes... - il seradédié au traitement par intelligence artificielle.La partie photo ne serait pas en reste. Le géant coréen est souvent un leader dans le domaine, on l'imagine mal laisser de côté cette partie.Le Galaxy S10 serait ainsi doté de, comme le Huawei P20 Pro ou le récent Mate 20 Pro : un objectif de 12 MP à ouverture variable f/1.5 à f/2.4, un module grand-angle 16 MP à 123° f/1.3 et pour finir un objectif de 13 MP à ouverture f/2.4.Le logiciel pourrait être revisité, Samsung ayant dévoilé récemment sa nouvelle interface OneUI Sous Android 9.0 Pie. Samsung Experience pourrait ainsi tirer très vite sa révérence après seulement deux ans d'existence.Aucune information précise n'a encore fuité sur le prix du Galaxy S10, mais on peut clairement s'attendre à une coquette somme., du moins pour le S10 Plus.La présence d'une version Lite pourrait cependant inverser légèrement les choses. La sortie prochaine du smartphone pliant de la marque coréenne pourrait aussi freiner l'explosion des prix pour le Galaxy S10.Pour ce qui est de la disponibilité, là aussi aucune date n'a filtré. On peut s'attendre comme chaque année à une présentation officielle au CES 2019 en janvier ou au MWC 2019 en février, la commercialisation suivant généralement quelques semaines après.Espérons que les rumeurs se confirment et que leviendra bouger un marché en perte de vitesse ces derniers temps.