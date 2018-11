One UI : une nouvelle interface pour les Samsung Galaxy

Une interface revue pour tomber sous les doigts

De nouveaux thèmes et couleurs plus modernes

Source : CNet

Il n'y avait pas que des téléphones pliables à présenter pour. Le constructeur a profité de son événement dédié aux développeurs pour offrir un premier aperçu de sa nouvelle interface pour smartphone.Baptisée, ce relooking est axé sur la simplicité d'utilisation. Samsung a revu toutes les applications système et les interactions afin de proposer une expérience plus agréable sur les téléphones de dernière génération.Le constructeur a d'abord souhaité s'attaquer à un problème de taille : l'agrandissement des écrans. Les smartphones ne cessent de s'élargir, mais l'interface n'est pas adaptée à des écrans de près de 6 pouces.va redisposer les éléments de navigation, comme dans l'application SMS où les boutons pour composer un nouveau message vont être déplacés du haut de l'écran vers le centre droit. Ils seront désormais plus accessibles lors de l'utilisation du smartphone à une main.De manière générale, Samsung a agrandi les zones d'affichage et replacé toutes les zones d'interaction en bas de l'écran pour être facilement accessibles, sans avoir à jouer les équilibristes en manipulant son smartphone dernier cri.Les couleurs de l'interface ont été revues et Samsung va proposer une option permettant d'accorder le thème graphique au coloris de son smartphone.. Les icônes des applications ont été également redessinées.Enfin, la longue liste de paramètres a une nouvelle fois été repensée. Les options sont regroupées de manière plus cohérente, sous forme de blocs de réglages. Lorsqu'une option est activée, elle est encerclée de bleue pour montrer à l'utilisateur qu'elle est bien sélectionnée.One UI sera disponible pour les heureux possesseurs d'un Samsung Galaxy S9, S9+ et Galaxy Note 9 dès le mois de janvier 2019, par une mise à jour qui devrait également apporter la dernière version d'Android Pie.