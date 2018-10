Samsung : l’écran du Galaxy S10 couvrirait 93,4% de sa face avant

Un écran borderless sans encoche ni slider

Si l'on en croit les spécialistes allemands de All About Samsung , leaurait droit non seulement à une grande batterie de 4000mAh, mais également à un écran couvrant la quasi-intégralité de sa face avant.Nous vous en parlions il y a quelques jours : Samsung aurait trouvé le moyen de se passer des encoches , tout en maximisant la surface couverte par l'écran sur ses smartphones.Croisée avec les indiscrétions glanées par All About Samsung, ces informations semblent indiquer que lesera bien le premier smartphone de la marque à embarquer cette nouvelle technologie. À savoir : un appareil photo frontal intégré sous l'écran, mais également un capteur d'empreinte et des haut-parleurs. Tout un programme, destiné à offrir au prochain flagship coréen un ratio écran-corps équivalent au Xiaomi Mi Mix 3