Microsoft : des prototypes de manettes pour smartphone et tablette

Voir : le document officiel de Microsoft

Compatibilité : mobile, tablette et réalité virtuelle



Les smartphones gamers montent en puissance

La Nintendo Switch n'était pas encore sortie ( mars 2017 ), que Microsoft imaginait déjà des manettes de jeu susceptibles de se « monter » et « démonter, » un peu à la manière des Joy-Con du géant japonais. C'est en tout cas ce que laisse croire un document mis en exergue par Windows Central , sur lequel sont présentés différents prototypes de manettes à la fois conformes à une console de jeu traditionnelle, mais aussi à des appareils mobiles et des tablettes.Créés en 2014 à partir de prototypes en mousse, puis imprimés en 3D par la division Recherche de la firme de Redmond, les concepts en question ont été élaborés pour répondre à une problématique encore d'actualité : alors que le domaine du jeu vidéo attire des millions de joueurs, et que certains titres ne semblent pas adaptés au support mobile, quelles solutions proposer à la communauté pour remédier à ce problème ?Si les manettes Xbox One S ou X se veulent compatibles avec certains appareils Android, peu de produits parfaitement adaptés aux smartphones ont été construits par les acteurs du secteur. Avec ses travaux, la multinationale américaine proposerait ici une potentielle solution : la manette, divisée en plusieurs parties, se démonterait facilement pour venir se clipser de part et d'autre d'un téléphone ou d'une tablette.Mieux, les équipes du groupe envisageraient même une compatibilité avec des expériences en réalité virtuelle, technologie sur laquelle Microsoft et ses partenaires historiques sont déjà positionnés par le biais de casques VR. Toujours selon Windows Central, la société fondée par Paul Allen ( récemment décédé ) et Bill Gates aurait d'ailleurs relancé ses activités de recherche au sujet d'un tel concept.Toujours plus grandissante, la communauté de gamers mobile pourrait avoir l'heureuse surprise de voir débarquer des nouveaux accessoires sur le marché au cours des prochaines années. Accessoires qui s'accorderaient parfaitement avec la série de smartphones dédiés au, déjà commercialisés ou en cours de développement, et qui semblent susciter l'intérêt tout particulier des constructeurs de téléphones portables