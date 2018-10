Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, est décédé

Au coeur du succès de Microsoft

Milliardaire philanthrope et amoureux de football

L'informaticienest décédé ce lundi 15 octobre 2018 à Seattle à l'âge de 65 ans. Sa mort est due à la suite de «», selon le communiqué publié par sa famille.Paul Allen était connu pour être, avec, le co-fondateur deen 1975. Les deux hommes avaient travaillé ensemble jusqu'en 1983. C'est lui qui négociera l'achat par l'entreprise tout nouvellement constituée du langage QDOS pour 50 000 dollars. Légèrement remanié, il deviendra le célèbre MS-DOS. Il participera également à la négociation entreet Microsoft, afin d'installer une copie desur chaque IBM PC vendu, avec à la clé un dividende de 35$ par copie. Ce contrat fera sa fortune, ainsi que celle de Gates.En 1982, on lui diagnostique un lymphome de Hodgkin et il décide de quitter Microsoft l'année suivante, tout en restant au conseil d'administration et actionnaire de l'entreprise. La société entre en Bourse en 1986 et Paul Allen devient milliardaire.Il décide de mettre cette fortune à profit et fonde Vulcan, une société investissant dans de nombreuses entreprises - parmi lesquelles Dreamworks SKG - ou encore dans l'équipe de football américain de Seattle, les Seahawks, dont il était le propriétaire. Il utilisait son argent également dans le mécénat, en aidant financièrement des institutions scientifiques ou spatiales.Les hommages se multiplient à l'annonce de la disparition de Paul Allen. Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, a salué la mémoire de son co-fondateur qui «». Sundar Pichai, CEO de Google, parle d'un «» qui part aujourd'hui.Bill Gates enfin a pris la parole dans la nuit pour rendre hommage à l'un «». «».