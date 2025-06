CHP1

Bill Gates n’a jamais eu à traiter les dernières versions de Windows (8, 8.1, 10 et 11) et de leur ajouts inutiles. Il à quitté Microsoft du temps du dernier OS qui est resté exclusivement un OS : Windows 7 (Seven). C’était un adepte de la compacité et de l’efficacité (comme son MS Basic).

Son successeur, Steve Balmer à voulu faire encore plus d’argent et à partir de Windows 8, tous les maux de cette génération d’OS : lourdeurs, perte de personnalisations, applis préinstallées, suggestions non désirées, pubs et télémétrie y ont été ajoutés.