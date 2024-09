Plus d'un mois après avoir dévoilé l'édition spéciale Sky Cipher de sa manette Xbox Series, Microsoft revient une nouvelle fois avec un design transparent. Cette fois, c'est la Xbox Series Elite 2 qui va pouvoir en profiter. Disponible via le Xbox Design Lab, à un tarif avoisinant les 150 euros sans les accessoires additionnels, celle-ci se décline en six coloris : Ghost Cipher (gris), Velocity Cipher (vert), Astral Cipher (violet), Surf Cipher (bleu), Candy Cipher (rose) et Pulse Cipher (rouge).

« Inspirée des designs translucides qui ont marqué les années 90 et le début des années 2000, la collection Cipher propose six coques transparentes disponibles dans le Xbox Design Lab. Ces coques colorées et pétillantes entourent le cadre métallique de la manette, mettant en valeur à la fois l’esthétique extérieure et la technologie complexe qui se cache à l’intérieur de la manette sans fil Xbox Elite Série 2 », affirme la firme de Redmond dans un article de blog publié hier.