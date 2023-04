Les nouvelles personnalisations de la manette Xbox Elite 2 sont trop belles !

Microsoft indique que les joueurs peuvent désormais choisir entre 16 couleurs principales pour l’avant et l’arrière de la manette, sans oublier 12 coloris pour les boutons ABXY, 17 pour les palettes et la croix directionnelle, et 25 pour le reste de la manette. De quoi obtenir « des milliards de combinaisons et personnaliser la manette Xbox la plus avancée ».