Découvrez la nouvelle et très jolie manette Xbox "camouflage minéral"

Répondant au nom de « camouflage minéral », elle arbore un thème aquatique avec de nombreuses nuances de bleu, dans un schéma qui rappelle bien l'idée de camouflage.

Pour le reste, aucune nouveauté n'est à signaler. On retrouve bien la surface texturée sur les poignées, les bumpers et l'arrière, le bouton « Partager » qui peut être assigné à une autre commande, le port de charge USB-C et la prise audio 3,5 mm.

Le compartiment pour la batterie est également de mise et s'accompagne d'ailleurs d'un bloc de recharge Razer qui porte les mêmes couleurs.