Le nouveau smartphone gaming Xiaomi est livré avec une demi-manette

10 Go de RAM, du jamais vu dans un smartphone

Une paire de manettes pour plus de précision

livre aujourd'hui la deuxième déclinaison de sonpensé pour les gamers. Le Black Shark Helo offre des caractéristiques, pour certaines inédites, afin de proposer aux joueurs mobiles une expérience encore jamais atteinte par un appareil mobile.Son design ne change pas fondamentalement, mis à part ses bords brillants qui disparaissent au dos pour permettre au constructeur d'ajouter des capteurs photo plus gros. Mais à l'avant, le constructeur chinois troque sa dalle IPS pour un écran OLED de 6 pouces en Full HD+ avec une résolution de 2160 x 1080 pixels et supportant le HDR. Il dispose également de LED sur ses tranches pour offrir un éclairage en temps réel pendant les sessions de jeu. Deux appareils photo de 20 et 12 mégapixels et un capteur d'empreintes au dos viennent compléter la fiche technique.En plus de la traditionnelle puce, Xiaomi ajoute pour épauler le processeur entre 6 et 10 Go de RAM pour la déclinaison la plus puissante. Selon Engadget , cela fait de lui le premier smartphone à embarquer autant de mémoire vive.Pour soutenir une telle débauche de puissance, Xiaomi a intégré non pas une mais deux chambres à vapeur. Selon le constructeur, ce procédé peut faire baisser la température du processeur de 12°, permettant de multiplier par 6 sa durée d'utilisation à fréquence maximale. Un bouton placé à gauche lance quant à lui le mode "Shark", modifiant l'interface utilisateur et optimisant immédiatement les réglages pour le jeu.Xiaomi s'est (beaucoup) inspiré des manettes de la Nintendo Switch, les Joy-Con. Le constructeur propose avec son smartphone deux demi-manettes, fonctionnant en Bluetooth, se raccordant aux extrémités hautes et basses d'une coque spéciale à installer sur l'appareil. Ledevient alors une vraie petite, parfaite pour les FPS et les jeux de course à la maniabilité complexe sur un écran tactile.Il sera proposé en Chine dès le 30 octobre pour un prix à partir de 400 euros. Aucune date n'a été donnée pour le marché français.