Xiaomi : le Mi 8 Lite annoncé en France

Une réduction intéressante jusqu'en novembre

Le selfie avant tout !

Après avoir été présenté en Chine en septembre 2018, les'apprête à débarquer dans l'Hexagone à partir du 26 octobre prochain.Il sera vendu à 269,90€ pour sa version 64 Go embarquant 4 Go de RAM. Notez qu'une offre de remboursement à hauteur de 30€ sera proposée jusqu'au 22 novembre.Ce ne sera pas la seule version disponible, puisqu'un modèle 128 Go verra aussi le jour avec 6 Go de RAM au compteur. Il faudra débourser une somme un peu plus conséquente pour l'obtenir, puisque le smartphone sera commercialisé à 309,90€. Là encore, les 30€ d'offre de réduction seront de la partie.Au niveau de ses caractéristiques, le Xiaomi Mi 8 Lite a droit à une puce Snapdragon 660 avec 6 Go de RAM. Il possède un écran IPS LCD de 6,26 pouces et un accumulateur de 3350 mAh. Le tout pour un poids assez léger de 169 grammes. Il tourne avec Android 8.1 et embarque l'interface maison de Xiaomi :Le vrai atout du Mi 8 Lite réside dans son capteur avant de 24 Mpx. Le géant chinois a voulu mettre le paquet sur les selfies ! Pour le reste, il est équipé d'un double module photo se situant à l'arrière de l'appareil. L'un possède un capteur de 12 Mpx (avec un objectif ouvrant à f/1.9) et l'autre pointe à 5 Mpx (ouverture f/2).Il se retrouve donc en concurrence directe avec l'excellent Honor 8X , qui arbore des capacités très similaires.