Le Xiaomi Mi Mix 3 serra capable de filmer en 960 FPS

Pour jouer dans la cour des grands

960 frames per second, slow motion video recording. Only 3 days left until launch! ❤️#Xiaomi #MiMIX3 pic.twitter.com/ZRGD5FKrm4 — Donovan Sung (@donovansung) 22 octobre 2018



Une fin d'année en apothéose ?

En plus de son grand écran coulissant , permettant de faire apparaître ou disparaître le capteur photo, de ses 10 Go de RAM, de son design borderless ou encore de sa compatibilité 5G, le successeur du Mi Mix 2 aura la capacité de filmer des vidéos en 960 FPS.C'est Donovan Sung, directeur de la gestion produits pour Xiaomi Global, qui a posté une vidéo (que vous pouvez visionner ci-dessous) sur Twitter afin de démontrer la possibilité de filmer en 960 FPS. Ainsi, le Mi Mix 3 jouera dans la même cour que le Samsung Galaxy 9+, qui propose déjà ce mode slow-motion.Il s'agit donc d'une nouvelle amélioration majeure qui servira sans doute de justification centrale pour pousser les consommateurs à l'achat, alors que la Mi Mix 2 est sorti plus tôt cette année. Cet ancien modèle et le Mi Mix 3 partagent d'ailleurs le même processeur, ce qui pourrait souligner un bond en avant moins important que prévu.Xiaomi dévoilera donc son nouvel appareil et ses fonctionnalités plus tard cette semaine. Il s'agira d'une des dernières grosses sorties de cette fin d'année avec celle du OnePlus 6 T , qui sera lui dévoilé le 29 octobre à New York.